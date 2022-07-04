У МВС розповіли, чи нападе найближчим часом Білорусь на Україну

Чутки про те, що Лукашенко хоче допомоги Путіну, ходять уже давно

У МВС дали відповідь, чи піде Лукашенко війною на Україну/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Поки що загрози нападу Білорусі на Україну немає. Однак у майбутньому цього не можна виключати.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Денисенко зазначив, що ті мобілізаційні навчання, які зараз проводяться в Білорусі, поки не переходять в ту стадію, коли можна сказати, що почалася масова мобілізація білорусів, і армія Білорусі перейшла до стягування сил до українського кордону.

"Станом на зараз якогось "ударного кулака" на території Білорусі в напрямку України, на цей момент ми не бачимо і, скоріше за все, його немає. Але, виключати, що через деякий час можуть бути прийняті такі рішення, на жаль, ми не можемо. Станом на зараз, найближчими днями — завтра-післязавтра, загрози нападу немає", — сказав Денисенко.

Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив пригрозити країнам пострадянського простору.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам, ті, хто поки ще сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін хоче якнайшвидше об'єднатися з Білоруссю. Також ми писали, що у Білорусі розпочали приховану мобілізацію.