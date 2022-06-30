В МВД рассказали, будут ли мобилизовывать в Украине женщин

В последнее время подобная информация распространяется в сети

Денисенко рассказал, будут ли мобилизовывать женщин/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная ложь российских оккупантов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Реклама

Подробности

Денисенко убежден, что информация о мобилизации женщин в Украине — очередной российский фейк, активно распространяемый в соцсетях российскими ботами. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию, которая распространит панику среди украинцев.

К примеру, две недели назад там убеждали, что в Украине начнут мобилизовывать 16-летних детей. Они даже сфабриковали письмо, связанное с министром обороны Алексеем Резниковым, который публиковали в российских каналах в Telegram.

Информация о мобилизации женщин – такая же ложь. Об этом даже в теории нигде не обсуждают.

Реклама

"Женщин никто не собирается мобилизовывать. Это абсолютная ложь. Просьба ко всем: если кто-то из ваших знакомых рассказывает подобную информацию, сразу говорите, что это чушь. Ничего такого никто даже в теории не рассматривает", — подчеркивает советник МВД Вадим Денисенко.

В Раде предлагают не мобилизовать некоторых украинцев

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безугла в Facebook.

"Регистрируем законопроект N7481 о том, что когда в семье уже есть погибшие в бою, больше не мобилизовали. Сейчас есть случаи, когда мобилизуют отца и сына, сыновей, погибает несколько членов семьи. Полномасштабная война… Законодательство не обновлено и касается только АТО. Обновляем относительно ООС и военного положения", – написала она.

В документе указывается на таких близких родственников – муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, в Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения. Также мы писали, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ.