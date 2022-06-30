У МВС розповіли, чи будуть мобілізовувати в Україні жінок

Останнім часом подібну інформацію поширюють у мережі

Денисенко розповів, чи мобілізовуватимуть жінок/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні не збираються мобілізовувати жінок та кидати їх в зону бойових дій. Це чергова брехня російських окупантів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Денисенко переконаний, що інформація про мобілізацію жінок в Україні — черговий російський фейк, який активно поширюють в соцмережах російські боти. Окупанти намагаються якнайчастіше вкидати різну провокативну інформацію, яка поширить паніку серед українців.

До прикладу, два тижні тому там переконували, що в Україні почнуть мобілізовувати 16-річних дітей. Вони навіть сфабрикували лист, пов'язаний з міністром оборони Олексієм Резніковим, який публыкували у російських каналах у Telegram.

Інформація про мобілізацію жінок – така ж сама брехня. Про це навіть в теорії ніде не обговорюють.

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"Жінок ніхто не збирається мобілізовувати. Це абсолютна брехня. Прохання до всіх: якщо хтось з ваших знайомих розповідає подібну інформацію, одразу говоріть, що це нісенітниця. Нічого такого ніхто навіть в теорії не розглядає", – наголошує радник МВС Вадим Денисенко.

У Раді пропонують не мобілізувати деяких українців

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти на війні. Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook.

"Реєструємо законопроєкт N7481 про те, що коли в родині вже є загиблі в бою, більше не мобілізували. Зараз є випадки, коли мобілізують батька і сина, синів, гине кілька членів сім‘ї. Повномасштабна війна… Законодавство не оновлене і стосується тільки АТО. Оновлюємо щодо ООС і воєнного стану", – написала вона.

У документі зазначається про таких близьких родичів – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, в Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення. Також ми писали, чому Україні вигідна загальна мобілізація у РФ.