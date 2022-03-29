В Мариуполе тяжело ранен кадыровец – организатор убийства Немцова – "Азов"

В Мариуполе тяжело ранен приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Подробности сообщает Telegram-канал "Азов-Мариуполь".

Ранение было получено после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, говорится в сообщении.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки, и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений, и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — заявили в "Азове".