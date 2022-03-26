В Мариуполе россияне ищут "нацистов" – горсовет

Военные РФ начали ходить по квартирам уцелевших домов и проводить перепись населения

Оккупанты терроризируют жителей города / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в Мариуполе проводят обыски помещений жителей и спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину и где живут их родители.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"В западной части Мариуполя, которая находится сейчас под контролем оккупантов, начались зачистки. Как сообщают местные жители, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов, проводят перепись населения", — говорится в сообщении.

Российские военные проводят обыски помещений мариупольцев.

"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", — рассказали местные жители.

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Ситуация в Мариуполе

Мариуполь более 3 недель находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие люди остались без жилья. Об этом сайту "Сегодня" сообщили местные жители.

"В городе кошмар. Газ отключили, люди колют дрова. На улице уже мангалы, полевые кухни. Выживание", – рассказала местная жительница.

Из магазинов еще в первые дни обстрелов вынесли всю еду.

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Люди прячутся в бомбоубежищах, а на территории Мариуполя возникают пожары в результате постоянных бомбардировок. Десятки тысяч людей остаются в Мариуполе без еды, воды и тепла, но многим удалось уехать.

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