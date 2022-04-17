В Мариуполе оккупанты запрещают ходить по городу без "спецпропуска"

Российские военные обязывают людей оформить пропуска на передвижение по городу

Оккупанты принуждают людей оформить разрешения на передвижение / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обязали жителей Мариуполяоформить пропуск для передвижения по городу.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, пишет Украина 24.

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"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице", – говорит Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий.

В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского защита города стала более сильнее.

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