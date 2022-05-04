В Лисичанске оккупанты уничтожили больницу, которая пережила две мировые войны (фото, видео)

За более чем два месяца войны ни одно лечебное учреждение в Луганской области не уцелело

Оккупанты обстреляли противотуберкулезный диспансер/Фото: https://t.me/luhanskaVTSA/2275, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли историческое здание противотуберкулезного диспансера. Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске выдержал две мировые войны и битву за город в 2014 году.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Сверхстаршее здание Бельгийского наследия, в котором базировался тубдиспансер, вспыхнуло в результате вражеского обстрела. Орки охотятся за "стратегическими объектами", поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение", — написал Гайдай в Telegram.

Он подчеркнул, что за более чем два месяца войны ни одно лечебное учреждение в Луганской области не уцелело.

"Прилетело также во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрацию и новое назначение", — говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске выдержал две мировые войны, но разрушается россиянами в ХХІ веке.

"Красивые исторические сооружения стали мишенями для необразованных рашистов. Цель россиян – тотальное уничтожение", — добавил глава Луганской ОВА.

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За сутки оккупанты выпустили по Украине 18 ракет

Российские оккупанты вечером 3 мая выпустили 18 ракет по разным регионам Украины. Большинство из них прилетели из Каспийского моря.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или же Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет (с самолетов, — ред.), которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Зато авиация Воздушных Сил в течение суток осуществила десятки авиавылетов. Под прикрытием группы истребителей ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", — добавили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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