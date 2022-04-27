Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 23:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Есть ли пострадавшие из-за атаки РФ пока неизвестно
В Херсоне неспокойно/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Херсоне неспокойно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Поздно вечером 27 апреля были слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Украина 24".

Реклама

Подробности

Оккупанты обстреливают Херсон. В городе слышны сильные взрывы. Есть ли пострадавшие из-за атаки РФ пока неизвестно.

Оккупанты обстреливают Сумскую область

Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы.

Реклама

"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 27 апреля
1
Личный состав 22 400
Личный состав
2
Самолеты 185
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1666
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять