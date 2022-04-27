В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов (видео)

Есть ли пострадавшие из-за атаки РФ пока неизвестно

В Херсоне неспокойно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Поздно вечером 27 апреля были слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Украина 24".

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Оккупанты обстреливают Херсон. В городе слышны сильные взрывы. Есть ли пострадавшие из-за атаки РФ пока неизвестно.

Оккупанты обстреливают Сумскую область

Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы.

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"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.

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