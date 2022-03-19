Украинские военные ударили "Байрактаром" по технике оккупантов возле Херсона (видео)

Российские оккупанты понесли очередные потери в Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативное командование "Юг" обнародовало видео уничтожения техники российских оккупантов "Байрактарами".

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Видео удара

По предварительным данным, на видео атака на базу россиян вблизи Херсона.

Техника оккупантов в Киевской области

В Киевской области ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил систему радиоэлектронной борьбы оккупантов

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"Утро начинается с "Байрактара". На этот раз "минус одна" система радиоэлектронной борьбы врага в Киевской области", – написал пользователь Никита Чумак.

Напомним, ВСУ в зоне ООС за сутки уничтожили 10 БМД, 8 танков и ликвидировали 100 оккупантов. Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам.

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