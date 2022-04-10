Удар от "Лелеки"! ВСУ в Донецкой области подорвали вражеский склад боеприпасов (видео)

Украинские военные в Донецкой области уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Третья сила".
"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов. Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.
Далее по теме
Судя по надписи на видео, украинские военные использовали беспилотник "Лелека-100".
БпЛА "Лелека-100" – украинский многофункциональный беспилотный летательный аппарат, созданный частной компанией ООО "ВИК ДЕВИРО" (ТМ DeVIRo) для аэроразведки и определения точных географических координат объектов в режиме реального времени. Комплекс принят на вооружение Указом Минобороны №114 от 11 мая 2021 года.
Потери оккупантов
С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 10.04:
- личный состав – около 19 300 человек,
- танки ‒ 722 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1 911 ед,
- артиллерийские системы – 342 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 152 ед,
- вертолеты – 137 ед,
- автомобильная техника – 1384 ед,
- корабли / катера – 7 ед,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Читайте также:
- В Харьковской области пограничники и ВСУ уничтожили пункт обеспечения оккупантов (фото).
- Жданов рассказал, в чем эффект Чернобаевки и почему оккупантам не удается ее взять.