Удар от "Лелеки"! ВСУ в Донецкой области подорвали вражеский склад боеприпасов (видео)

Боеприпасы российских захватчиков попали под удар украинских защитников

ВСУ взорвали склад россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные в Донецкой области уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Третья сила".

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"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов. Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.

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Судя по надписи на видео, украинские военные использовали беспилотник "Лелека-100".

БпЛА "Лелека-100" – украинский многофункциональный беспилотный летательный аппарат, созданный частной компанией ООО "ВИК ДЕВИРО" (ТМ DeVIRo) для аэроразведки и определения точных географических координат объектов в режиме реального времени. Комплекс принят на вооружение Указом Минобороны №114 от 11 мая 2021 года.

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Потери оккупантов

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 10.04:

личный состав – около 19 300 человек,

танки ‒ 722 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1 911 ед,

артиллерийские системы – 342 ед,

РСЗО – 108 ед,

средства ПВО – 55 ед,

самолеты – 152 ед,

вертолеты – 137 ед,

автомобильная техника – 1384 ед,

корабли / катера – 7 ед,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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