Убивать русских оккупантов – не грех: Епифаний благословил украинцев

Мы защищаем свой дом и имеем на это право!

Митрополи́т Епифаний. Фото: коллаж "Сегодня"

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркивает, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом в глазах ПЦУ.

Об этом митрополит сказал в эфире информационного телемарафона.

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"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", – отметил предстоятель ПЦУ.

Также митрополит призвал всех православных Украины, в частности верующих и священнослужителей Московского патриархата, объединиться вокруг признанной автокефальной поместной Православной церкви.

"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины – церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению. Каждая община имеет право собраться на собрание и принять решение по изменению своей юрисдикции. Каждый из вас на своем месте в той или иной общине может сделать очень полезное дело: принять решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это в ваших руках, вы имеете право и возможность", – сказал Епифаний.

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