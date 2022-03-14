Убивать русских оккупантов – не грех: Епифаний благословил украинцев

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркивает, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом в глазах ПЦУ.
Об этом митрополит сказал в эфире информационного телемарафона.
"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", – отметил предстоятель ПЦУ.
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Также митрополит призвал всех православных Украины, в частности верующих и священнослужителей Московского патриархата, объединиться вокруг признанной автокефальной поместной Православной церкви.
"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины – церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению. Каждая община имеет право собраться на собрание и принять решение по изменению своей юрисдикции. Каждый из вас на своем месте в той или иной общине может сделать очень полезное дело: принять решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это в ваших руках, вы имеете право и возможность", – сказал Епифаний.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).