"У смелости нет возраста": маленький мальчик помогает пограничникам нести службу под Харьковом (видео)

Ребенок говорит, что уже привык к бомбежкам и ничего не боится

Богдан Пономаренко помогает проверять водителей пограничникам. Фото: коллаж "Сегодня"

В периоды затишья маленький Богдан помогает пограничникам на блокпосту в пригороде Харькова. Семья мальчика не возражает, потому что проживает по-соседству и знает: малыш под надежной защитой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"У смелости нет возраста", – говорят пограничники.

Из-за войны из населенного пункта выехали все его друзья, однако парень нашел новых.

"И пусть для него это просто игра, "пиксель" большой, а автомат – игрушечный. Все остальное – НАСТОЯЩЕЕ! Богдан верит в победу над врагом и уверен: друзья обязательно скоро вернутся…" – добавили в пресс-службе.

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