Третья мировая война может начаться в любой момент – военный аналитик

Ситуация между Украиной и Россией, а также РФ и США говорит о том, что вмешательство Америки может развязать третью мировую

В мире возможно обострение ситуации между США и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Мир на пороге Третьей мировой войны и если два ядерных государства не откажутся от этой идеи – то это может уничтожить большую часть человечества. Такое мнение высказал американский военный аналитик Нил Фергюсон, пишет издание Фокус.

"В мире, где по крайней мере два государства имеют достаточно ядерных боеголовок, чтобы уничтожить большую часть человечества, долгий мир продлится до тех пор, пока лидеры этих стран не откажутся начать ядерную войну. Это возвращает нас к российскому вторжению в Украину", – сказал он.

Аналитик отметил, что, к примеру, если в следующем году Китай начнет вторжение на Тайвань, а между Ираном и его региональными врагами – арабскими государствами и Израилем, которые все больше объединяются, – разразится война, тогда, вероятно, придется говорить не просто о Второй холодной войне, а о Третьей мировой.

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Фергюсон напомнил, что сейчас президент России Владимир Путин держит наготове тактическое ядерное оружие, готовое к применению в ответ на нападение Запада на Россию. И Кремль уже привел аргументы в пользу подготовки такого нападения.

Третья мировая война уже на подходе

Война в Украине может перерасти в Третью мировую, чего всячески пытается избежать нынешний глава Белого дома Джозеф Байден. И именно поэтому не помогает Украине получить у Польши истребители, а также отказывается закрывать воздушное пространство над нашей страной. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия не собирается останавливаться в достижении своих целей из-за того, что среди нынешней американской администрации никто не может поговорить с ней, в частности, с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Джозеф Байден в очередной раз сообщил, что его страна не будет вводить сухопутные силы в Украину, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война.

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Кроме того, третья война может начаться из-за защиты Россией собственных территорий и интересов.