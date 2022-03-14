Трех российских дипломатов высылают из Словакии

С территории Словакии высылают трех российских дипломатов, однако их имена пока не раскрываются. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Об этом пишет Reuters.
Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.
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"Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – говорится в сообщении.
Лавров в ООН начал врать про "войны нет" – дипломаты встали и вышли
1 марта во время рассмотрения на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, ситуации с вторжением российской армии в Украину международные дипломаты выслушали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, но не стали в очередной раз слушать вранье, которое собирался рассказать им министр иностранных дел России подсанкционный и невъездной в ЕС Сергей Лавров.