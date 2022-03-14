Трех российских дипломатов высылают из Словакии

Словакия приняла это решение на основании информации от спецслужб

Дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов / Коллаж "Сегодня"

С территории Словакии высылают трех российских дипломатов, однако их имена пока не раскрываются. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом пишет Reuters.

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Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.

"Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – говорится в сообщении.

Лавров в ООН начал врать про "войны нет" – дипломаты встали и вышли

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