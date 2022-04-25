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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

США после почти трехлетнего перерыва назначат посла в Украине: кто им станет

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 08:38
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Американские дипломаты также возобновят свою работу в стране
Американское посольство возобновит работу в Украине / Коллаж "Сегодня"
Американское посольство возобновит работу в Украине / Коллаж "Сегодня"

Американские дипломаты, которые покинули посольство в Киеве за две недели до вторжения России в Украину, возобновят свою работу в столице. Также официально послом США в стране станет Бриджит Бринк.

Об этом пишет Reuters.

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Дипломаты первоначально возобновят "однодневные поездки" через границу во Львов на следующей неделе. После этого официальные лица ускорят планирование возвращения дипломатов Киев, сообщил представитель Госдепартамента.

"Нет никакой замены этому личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", — сказал чиновник.

Сегодня, 25 апреля, президент США Джо Байден официально назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. Этот пост оставался вакантным более двух лет.

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Кто такая Бриджит Бринк

Бриджит – карьерная дипломатка, работающая в Госдепе, Совете нацбезопасности и американских дипмиссиях за рубежом с 1990-х годов, пишет Европейская правда.

Ее называли "дипломатом, специализирующимся на горячих точках Европы". Первая заграничная командировка Бринк действительно подпадала под это определение.

В марте 1999 года, в ответ на этнические чистки и военные преступления югославской армии в Косово, силы НАТО начали военную операцию против Югославии, включая бомбардировку стратегических объектов в ее столице. Из-за этого сотрудников посольства США срочно эвакуировали, а саму дипмиссию закрыли.

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Впоследствии Бриджит Бринк рассказывала, что этот опыт наложил отпечаток на ее восприятие международной политики и важности демократии.

Ситуация с дипломатами

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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