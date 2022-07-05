"Слава Украине!": россиянин порвал свой паспорт и записался в ВСУ (видео)

Мужчина публично осудил ракетные удары по Украине и убийства мирных жителей

Россиянин Владислав Ярмолюк публично отказался от гражданства РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Гражданин России Владислав Ярмолюк публично осудил агрессию Кремля против Украины, порвал свой паспорт и объявил о вступлении в ряды украинской армии.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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"Я, Ярмолюк Владислав Витальевич, 1971 года рождения, являюсь гражданином Российской Федерации. Я решительно осуждаю действия России против Украины, нанесение ракетных ударов по территории Украины, в результате которых погибли тысячи людей, включая детей. Разрушение мирной инфраструктуры городов, включая школы, детские сады, больницы, является варварскими действиями", – заявил россиянин.

Мужчина добавил, что осуждает "посягательство Российской Федерации на конституционный строй Украины, на ее территорию и суверенитет".

"Я, Ярмолюк Владислав Витальевич, отказываюсь от гражданства Российской Федерации и вступаю в ряды Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" – заявил он и с этими словами порвал российский паспорт.

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