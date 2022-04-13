Сердце разрывается: как выглядят жилые кварталы Харькова после обстрелов (видео)

Российские оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы города

Харьков пострадал от обстрелов военными РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения россии в результате вражеских обстрелов в Харькове разрушено множество гражданских объектов. Сильно пострадали жилые дома в городе.

Видео последствий появились в Сети, опубликовал Харьков Life в Telegram.

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"Прогулка по жилым кварталам Харькова, сердце разрывается", – написали в сообщении под видео.

Оккупанты раскидали мины в спальных районах Харькова

Российские оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Оккупанты раскидали мины между домами, на клумбах и в мусорках. Это противотанковые мины отложенного действия – взрываются только через время. И таким образом несут опасность для местных жителей. Людей просят не приближаться к ним и сразу сообщать в специальные службы.

Спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. В Харькове такие мины обнаружили впервые. До этого уже фиксировали такие под городом – в поселке Песочин и Дергачи.

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