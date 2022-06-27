"Сами себя обстреляли". Россияне трусливо пытаются откреститься от удара по Кременчугу

Пропагандисты в истерике придумывают оправдания

Последствия ракетного удара по Кременчугу / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне активно начали открещиваться от ракетного удара по торговому центру с множеством людей в Кременчуге. В соцсетях разгоняется версия, что якобы РФ била но нефтеперерабатывающему заводу, а прилет в ТЦ – это инсценировка украинских властей.

В частности, пропагандист Владимир Соловьев перепостил запись своего коллеги, который обвинил Украину в провокации. В доказательство постановки он отмечает, что на парковке у ТЦ мало машин и что в кадре на видео якобы нет женщин.

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"Такое ощущение, что массовка, вроде футбольных болельщиков или еще какой-то организации. Ощущение, что сами подожгли или обстреляли для красивой картинки. Но опять не доработали", — заявляет россиянин, именующий себя "репортером".

Еще один з пропагандистов заявляет, что на фото и видео — актеры и компьютерная графика. Также он высказал дикую идею о подброшенных в ТЦ заранее подготовленных телах.

"Хотя удар наносился не по ТЦ, а по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом всю восточную группировку ВСУ, пытаются подверстать и подвести туда потери среди мирного населения, которые могут быть или просто выдуманы, или вброшены под видом заранее законсервированных тел", – заявил рашист.

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Еще один пропагандист заявляет, что цель "постановки" – выпросить у Запада еще больше оружия.