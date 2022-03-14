Российские оккупанты громят памятники героям Украины в Энергодаре (фото, видео)

В Энергодаре оккупанты разрушают памятники героям Украины.
Об этом сообщили в Telegram-канале Енергоатом.
"Российские подонки с помощью бронемашины повредили памятник участникам АТО рядом со школой №2, снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его. Украинский флаг чудом уцелел", – говорится в сообщении.
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Какая ситуация в Энергодаре
- С 6 марта в городе не работал мобильный оператор Vodafone. Также были проблемы с работой интернет-провайдеров. По неподтвержденным данным, аналогичная ситуация и в соседнем городе Днепрорудном и окрестных населенных пунктах.
- Кроме того, в Энергодаре оккупанты устроили террор – людей увозят в багажниках.
- Также Энергоатом показал, что российские военные сделали с административным зданием станции в Энергодаре. На снимках видно, что в здании выбиты окна, а на стенах остались следы ожесточенной стрельбы.