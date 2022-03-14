Российские оккупанты громят памятники героям Украины в Энергодаре (фото, видео)

Операция "реставрация"? Оккупанты, вы за это ответите!

Флаг ОУН сожгли. Фото: коллаж "Сегодня"

В Энергодаре оккупанты разрушают памятники героям Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Енергоатом.

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"Российские подонки с помощью бронемашины повредили памятник участникам АТО рядом со школой №2, снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его. Украинский флаг чудом уцелел", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Энергодаре