Россия собирается бросить в бой украинцев с оккупированных территорий — Жданов

Военный эксперт рассказал, зачем Россия пытается проводить псевдореферендумы

Олег Жданов рассказал о планах российского агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия собирается провести мобилизацию среди украинского населения на оккупированных территориях — об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "Гордон".

"Оккупанты не хотят, чтобы мы наступали на южном направлении, и они таким образом связывают нас боями, артиллерийскими обстрелами и такими сдерживающими мерами. Они не хотят, чтобы мы как раз развернули наступление и не дали им провести этот референдум. А легализовав оккупацию, они хотят провести там мобилизационные мероприятия среди украинского населения, чтобы бросить его в бой", — сказал он.

Эксперт напомнил, что такую тактику использовал еще Чингисхан, завоевывая чужие земли.

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"Это тоже такая сложная штука. Потому что, во-первых, это попытка пополнить личный состав таким образом, а во-вторых, такой метод Чингисхана, когда он атаковал города, он брал местное население, бросал его вперед для того, чтобы деморализовать армию, защищающую эти города. Это будет такой ход со стороны россиян, столь преступный. Но такой ход будет сделан. И к нему нужно быть готовым", — сказал он.

Планы России

Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы оккупантов.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", — заявил глава государства.

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