Россия начала вечерний обстрел Харькова, объявлена воздушная тревога (фото)

В области видны клубы дыма

Из многострадального Харькова и Харьковской области опять поступили сообщения о взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.

Тревожные новости передает телеграм-канал "Украина 24".

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Местные телеграм-каналы сообщают, что было минимум два взрыва. В области видны клубы дыма.

Также сообщают, что в Харьковской области начались пожары. На место прилетов выехали спасатели из ГСЧС Украины.

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Сообщается, что удары были нанесены по разным районам Харьковской области, что может усложнить работу украинских систем ПВО.

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В местных телеграм-каналах пишут, что было слышно около 7-9 прилетов в Харьковской области. Есть опасение, что пострадали люди. К месту пожаров выехали ГСЧС. Также была слышна работа наших ПВО, по неофициальной информации, ПВО сбила несколько штук ракет.