Россия начала теракты против своих граждан – Госпогранслужба Украины

Власти России обвинили Украину во вторжении в свое воздушное пространство и совершении обстрела объектов в приграничной Брянской области. Госпогранслужба Украины предупредила, что таким образом начался реализовываться план Кремля по нагнетанию антиукраинских настроений среди граждан России.
Об этом сообщается на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Что известно
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области якобы украинскими военнослужащими.
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"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек", – говорится в сообщении СК РФ.
Опровержение
В Киеве опровергают все обвинения Москвы.
"По состоянию на 14 апреля в российской приграничной зоне произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы. Спецслужбы врага приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ", – передает Госпогранслужба Украины.
Два дня назад, 12 апреля, СБУ предупредила, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Цель – обвинить Украину.
Предупреждение
- Ранее официальные органы Украины сообщали о подготовке России к проведению разных провокаций на своей территории с тем, чтобы обвинить украинскую сторону и получить формальный повод для продолжения войны.
- В начале марта была информация, что в российском селе Поповка на границе с Сумской области, войска Владимира Путина развернули установки "Град" в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. Ожидалась провокация, во время которой бы российские войска обстреляли своих граждан, а обвинили ВСУ.
- Служба безопасности Украины сообщала, что российские военные могут взорвать склады с аммиаком и обвинить в этом нашу сторону.