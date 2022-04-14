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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия начала теракты против своих граждан – Госпогранслужба Украины

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14 апреля, 18:04
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В Брянской области произошли взрывы, а обвинили вертолеты ВСУ
СБУ ранее предупреждала, что спецслужбы РФ готовят теракты против своих граждан / Коллаж "Сегодня"
СБУ ранее предупреждала, что спецслужбы РФ готовят теракты против своих граждан / Коллаж "Сегодня"

Власти России обвинили Украину во вторжении в свое воздушное пространство и совершении обстрела объектов в приграничной Брянской области. Госпогранслужба Украины предупредила, что таким образом начался реализовываться план Кремля по нагнетанию антиукраинских настроений среди граждан России.

Об этом сообщается на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

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Что известно

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области якобы украинскими военнослужащими.

"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек", – говорится в сообщении СК РФ.

Опровержение

В Киеве опровергают все обвинения Москвы.

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"По состоянию на 14 апреля в российской приграничной зоне произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы. Спецслужбы врага приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ", – передает Госпогранслужба Украины.

Два дня назад, 12 апреля, СБУ предупредила, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Цель – обвинить Украину.

Предупреждение

  • Ранее официальные органы Украины сообщали о подготовке России к проведению разных провокаций на своей территории с тем, чтобы обвинить украинскую сторону и получить формальный повод для продолжения войны.
  • В начале марта была информация, что в российском селе Поповка на границе с Сумской области, войска Владимира Путина развернули установки "Град" в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. Ожидалась провокация, во время которой бы российские войска обстреляли своих граждан, а обвинили ВСУ.
  • Служба безопасности Украины сообщала, что российские военные могут взорвать склады с аммиаком и обвинить в этом нашу сторону.

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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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