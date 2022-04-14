Росія розпочала теракти проти своїх громадян – Держприкордонслужба України

У Брянській області сталися вибухи, а звинуватили гелікоптери ЗСУ

СБУ раніше попереджала, що спецслужби РФ готують теракти проти своїх громадян / Колаж "Сьогодні"

Влада Росії звинуватила Україну у вторгненні у свій повітряний простір та скоєнні обстрілу об'єктів у прикордонній Брянській області. Держприкордонслужба України попередила, що таким чином почався реалізовуватися план Кремля із нагнітання антиукраїнських настроїв серед громадян Росії.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

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Що відомо

Слідчий комітет РФ повідомив про порушення кримінальної справи за фактом обстрілу селища Климово Климівського району Брянської області нібито українськими військовослужбовцями.

"З використанням двох бойових вертольотів, з важким наступальним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися в повітряний простір РФ. Рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, вони провели не менше шести авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Климівського району Брянської області. Внаслідок прямих влучень та вибухів снарядів пошкоджено не менше шести житлових будинків по вулиці Зарічній та вулиці Леніна селища, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро осіб", – йдеться у повідомленні СК РФ.

Спростування

У Києві спростовують усі звинувачення Москви.

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"Станом на 14 квітня у російській прикордонній зоні сталося вже кілька "терактів", у скоєнні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи. Спецслужби ворога розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ", – передає Держприкордонслужба України.

Два дні тому, 12 квітня, СБУ попередила, що російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Мета – звинуватити Україну.

Попередження