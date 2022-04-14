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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія розпочала теракти проти своїх громадян – Держприкордонслужба України

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14 квітня, 18:04
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У Брянській області сталися вибухи, а звинуватили гелікоптери ЗСУ
СБУ раніше попереджала, що спецслужби РФ готують теракти проти своїх громадян / Колаж "Сьогодні"
СБУ раніше попереджала, що спецслужби РФ готують теракти проти своїх громадян / Колаж "Сьогодні"

Влада Росії звинуватила Україну у вторгненні у свій повітряний простір та скоєнні обстрілу об'єктів у прикордонній Брянській області. Держприкордонслужба України попередила, що таким чином почався реалізовуватися план Кремля із нагнітання антиукраїнських настроїв серед громадян Росії.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

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Що відомо

Слідчий комітет РФ повідомив про порушення кримінальної справи за фактом обстрілу селища Климово Климівського району Брянської області нібито українськими військовослужбовцями.

"З використанням двох бойових вертольотів, з важким наступальним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися в повітряний простір РФ. Рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, вони провели не менше шести авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Климівського району Брянської області. Внаслідок прямих влучень та вибухів снарядів пошкоджено не менше шести житлових будинків по вулиці Зарічній та вулиці Леніна селища, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро осіб", – йдеться у повідомленні СК РФ.

Спростування

У Києві спростовують усі звинувачення Москви.

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"Станом на 14 квітня у російській прикордонній зоні сталося вже кілька "терактів", у скоєнні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи. Спецслужби ворога розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ", – передає Держприкордонслужба України.

Два дні тому, 12 квітня, СБУ попередила, що російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Мета – звинуватити Україну.

Попередження

  • Раніше офіційні органи України повідомляли про підготовку Росії до проведення різних провокацій на своїй території для того, щоб звинуватити українську сторону та отримати формальний привід для продовження війни.
  • На початку березня була інформація, що у російському селі Попівка на кордоні із Сумщиною, війська Володимира Путіна розгорнули установки "Град" у бік РФ по ходу руху від українського кордону. Очікувалася провокація, під час якої російські війська обстріляли б своїх громадян, а звинуватили ЗСУ.
  • Служба безпеки України повідомляла, що російські військові можуть підірвати склади з аміаком і звинуватити в цьому нашу сторону.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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