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РФ пытается вывезти зерно из Украины, но порты можно разблокировать – Жданов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 07:37
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Сейчас на временно оккупированных юго-восточных территориях находится порядка 400 тысяч тонн зерна
Жданов озвучил способ разблокировать порты Украины / Коллаж "Сегодня"
Жданов озвучил способ разблокировать порты Украины / Коллаж "Сегодня"

Сейчас на временно оккупированных юго-восточных территориях Украины находится порядка 400 тысяч тонн зерна. РФ уже пыталась отправить первое судно с зерном в египетскую Александрию, однако у них ничего не вышло, ведь вмешалась украинская дипломатия. Таким образом, вопрос разблокировки украинских портов не стоит.

Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Україна24".

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"НАТО дистанцируется от конфликта, поэтому вряд ли российские суда возьмут под конвой, но это возможно", – говорит эксперт.

Физически возможность зайти в Черное море и оттеснить Черноморский флот от торговых путей есть, объяснил эксперт. Также судна РФ можно брать под конвой, как во Вторую мировую войну ходили конвои с ленд-лизом для СССР под охраной боевых кораблей.

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По мнению эксперта, вряд ли эта возможность будет использована, поскольку партнеры максимально дистанцируются от конфликта, чтобы война не переросла в мировую.

"Возможен вариант по соседним странам. К примеру, Румыния усиленными темпами восстанавливает старую железнодорожную ветку, чтобы запустить свои северные порты поблизости с Украиной и начать экспорт того же зерна", – говорит военный эксперт.

Россия, по словам Олега Жданова, всячески препятствует этому процессу. По разным оценкам, на временно оккупированных юго-восточных территориях Украины находится порядка 400 тысяч тонн зерна.

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"Первое судно с зерном в 27 тысяч тонн РФ уже пыталась отправить в египетскую Александрию. Была информация, что наша дипломатия вмешалась в этот рейс и помешала, но достоверной информации на данный момент нет", – говорит эксперт.

Таким образом, вопрос разблокировки украинских портов не стоит. Олег Жданов убежден, что единственный способ организовать экспорт – это провести его через Румынию.

"От этого продовольствия зависят многие страны, в том числе, и Китай", – уточнил Жданов.

Оккупанты воруют зерно из Херсонской области

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорится в сообщении.

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