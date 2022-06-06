РФ наносит авиаудары по Луганской области: Гайдай рассказал о ситуации в регионе (фото)

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура

Сергей Гайдай рассказал об обстрелах региона. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Есть много разрушений в Горской громаде. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар около 1000 кв. метров в Лисичанске. Захватчики РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Детали

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские

Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои.

"Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который посетил наши передовые позиции на Луганщине", – подчеркнул Гайдай.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

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Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.

Кроме того, оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

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"Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", – добавил глава Луганской ОВА.

РФ обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установление полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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