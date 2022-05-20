Разведка США сообщила, когда ждать свержения Путина

На сегодня у российского диктатора нет тормозов

20 лет Путин готовил почву, чтобы вести войну без последствий для себя внутри страны / Коллаж "Сегодня"

В разведке США считают, что никто в России не способен заставить международного преступника Владимира Путина прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Также пока нет предпосылок для того, чтобы ожидать быстрого свержения кремлевского диктатора.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на три источника, которые знакомы с выводами американской и европейской разведслужб.

Реклама

Путин без тормозов

Представители американской разведки не видят оснований считать, что любое изменение в российском общественном мнении против войны Кремля в Украине — даже резкое — повлияет на то, чтобы убедить Путина прекратить конфликт. Разведчики также сомневаются, что война, которая стала настоящей катастрофой для российских вооруженных сил, может привести к отстранению Путина от власти. По крайней мере, этого не видят в краткосрочной перспективе.

По мнению аналитиков, Путин укрепил свой контроль над Россией за более чем 20 лет пребывания у власти. Поэтому сложно поверить, чтобы этот контроль дал сбой.

Сам себе военный штаб

Источники также сообщают, что хозяин Кремля самостоятельно руководит военными операциями в Украине и никакие советы не воспринимает.

Реклама

"Путин непосредственно участвует в повседневном управлении конфликтом, согласно трем источникам, знакомым с американской и европейской разведкой. Путин принимает непосредственное участие в принятии решений, которые в большинстве западных армий входили бы в обязанности низших чинов офицеров", – говорится в публикации.

"Очевидно, что он сам принимает решения. Похоже, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете министров", — цитирует CNN высокопоставленного представителя НАТО.

Про Путина