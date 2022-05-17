"Попал под бронеавтомобиль "ЛНР": жена российского оккупанта рассказала, как ее муж "героически" погиб на войне в Украине

Жизнь оккупанта оборвалась под Киевом

Оккупанта переехала БМП/Фото: RFE/RL

Российский офицер, капитан Денис Фролов из Забайкалья в начале марта погиб под Киевом. Его вдове сообщили, что его задавил бронеавтомобиль армии сепаратистов "ЛНР": начался артобстрел, часть российских военных отбежала в одну сторону, а Денис спрятался за БМП, которая неожиданно тронулась, а военный не успел отскочить.

Об этом пишет "Сибирь. Реалии".

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Принимал ли Фролов участие в реальных боях — неизвестно. Однако посмертно офицера в России наградили орденом Мужества, рассказала жена Дениса Марина Алтаева. Она вспоминает, что муж был "добрым, но вспыльчивым", а контракт решил подписать, потому что "армию любил, да и вообще больше ничего делать не умел".

Оккупант уехал в Украину из забайкальского города Борзя: он находится в 70 км от границы с Монголией и Китаем и в 300 км от Читы. Жизнь 29 тысяч местных жителей сосредоточена вокруг воинской части № 06795. В январе многие военные оттуда отправились "на учения в Беларусь", а после 24 февраля были переброшены в Украину. Часть из них уже вернулась домой "грузом 200" — для них на городском кладбище выделили отдельную аллею. Могилы на этой аллее совсем свежие – Василий Лопатин, Анатолий Кустов, Сергей Царьков, Роман Ерилов и Денис Фролов. Еще один военнослужащий из Борзи – прапорщик Нима Ошоров был похоронен 11 марта на родине, в Бурятии.

"Мы решили хоронить ребят вместе. Сейчас все успокоится, боль немного утихнет, я возьму в военкомате контакты родственников погибших ребят, и будем добиваться, чтобы на их могилах установили мемориал", – рассказывает вдова Дениса Фролова Марина Алтаева.

27 марта у Дениса Фролова должен был быть юбилей — 30 лет.

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"Муж родом из Оловяннинского района Забайкалья, в Борзю попал для прохождения срочной службы. Потом решил остаться здесь. Рассказывал, что после окончания первого контракта ненадолго уходил из армии, но потом вернулся, – вспоминает вдова Марина. – Каким я его помню? Добрый, но вспыльчивый очень. Для меня он был единственной опорой. Я не один раз была замужем, но таких отношений не было ни с кем. На руках носил. Любознательным был, учился всему сам. Он же рос без отца и матери, его бабушка воспитывала. Она его оберегала всегда, бежала на помощь, он такой же вырос, стремился всем помогать".

Алтаева отметила, что муж решил подписать контракт, потому что "армию любил, да и вообще больше ничего делать не умел".

"Он пытался учиться в медучилище, но не закончил, потому что женился в первый раз, ребенок у него родился. Нужны были деньги, Денису пришлось идти зарабатывать в армию", – объясняет Марина.

По ее словам, муж планировал уйти со службы в феврале 2022 года и даже еще до отъезда в Беларусь "на учения" написал заявление с просьбой отстранить его от руководства солдатами.

"Муж хотел уволиться после возвращения с "белорусских учений", – вспоминает Марина. – Постоянно жаловался, что в Борзе бардак в части: служащие у них захотели – пришли, захотели – не пришли. Я сама свидетелем была: кто-нибудь из солдат-контрактников отпросится домой и не вернется к положенному сроку, а мы с Денисом ездили по деревням, собирали их. При этом их не увольняют за несоблюдение контракта, потому что некому служить".

Жена покойного рассказывает, что, "как и все", Фролов в начале 2022 года "поехал на учения" в Беларусь, на границу с Украиной.

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"Отправился туда 15 января, в последний раз на связь вышел 1 марта. Они же в Украину отправились из Беларуси, оттуда он звонил мне каждый день, обязательно вечером, перед сном, – рассказывает вдова. – Думал ли, что его отправят на "спецоперацию"? Не знаю, но вряд ли – в разговоре со мной накануне он уверял, что 25 февраля они поедут домой. Они отправились в Ейск и ждали, что вернутся обратно, в Забайкалье. Но ничего подобного не произошло".

Алтаева рассказывает, что "в последние дни, когда он мне звонил, сердце у меня было не на месте".

"Вероятно, он уже тогда был там (в Украине, — ред.), но мне не говорил, знал, что я человек эмоциональный, – говорит она. – 1 марта он позвонил дважды, первый разговор длился около 40 секунд, и когда он отключался, мне показалось, что я слышу автоматную очередь. Хотя он говорил, что все спокойно, что они стоят на границе. Перезвонил уже через несколько часов и сказал, что все у них нормально, что это мужики по танку ударили. И все... Погиб он через три дня – 4 марта под Киевом".

"Начался артобстрел, при перестроении техники его раздавило БМП. Как мне сказали, часть парней побежали в одну сторону, а Денис спрятался за БМП, машина тронулась, а он не успел отскочить, – рассказывает Алтаева. – Руководители части, где служил Денис, сказали мне, что это была БМП армии "ЛНР".

Вдова говорит, что ей не сразу сообщили о гибели мужа.

"Я узнала, можно сказать, случайно. 9 марта позвонил сослуживец Дениса. Я в тот момент все ждала звонка мужа, надеялась, что объявится, – вспоминает Марина. – И сначала подумала, что он сам позвонить не может, вот и попросил коллегу связаться. Он мне представился, принес свои соболезнования и попросил приехать для сдачи крови на анализ ДНК. Я не поняла сначала, что эта просьба означает. На автомате сказала, что у Дениса есть мама, она может сдать. Но спустя время до меня дошло, что он умер, а его сослуживец просто не знал, что мне не сообщили".

Алтаева говорит, что деньги в связи со смертью Фролова, ей выплатили: "по указу президента – 5 миллионов рублей, плюс еще страховка. В общей сложности положено 12 миллионов, которые поделили на троих: на меня, мать и дочь Дениса".

"Еще губернатор Забайкальского края выделил 1 миллион рублей, который тоже поделили на троих. Но как можно оценивать жизнь человека деньгами? Мы с ним и здесь бы заработали их. Деньги – это вода, которая сквозь пальцы. Сегодня есть, завтра нет, а человека уже не вернешь", – говорит вдова.

Кроме того, военкомат обещал семье возместить стоимость памятника Фролову, "но не полностью".

"Я так поняла, у них заложен лимит на сумму, а мы ее превысили. Воинская часть должна возместить остальные расходы: могилу, оградку, памятники, венки", – говорит Марина.

Потери в оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 человек ликвидировано (+300 за сутки);

танков – 1228 (+8);

боевых бронированных машин – 2974 (+16);

артиллерийских систем – 577 (+22);

РСЗО – 195;

средств ПВО – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

крылатые ракеты – 97 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);

специальная техника – ​​42.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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