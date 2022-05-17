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"Потрапив під бронеавтомобіль "ЛНР": дружина російського окупанта розповіла, як її чоловік "героїчно" загинув на війні в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 травня, 06:03
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Життя окупанта обірвалося під Києвом
Окупанта переїхала БМП/Фото: RFE/RL
Окупанта переїхала БМП/Фото: RFE/RL

Російський офіцер, капітан Денис Фролов із Забайкалля на початку березня загинув під Києвом. Його вдові повідомили, що його задавив бронеавтомобіль армії сепаратистів "ЛНР": почався артобстріл, частина російських військових відбігла в один бік, а Денис сховався за БМП, що несподівано рушила, а військовий не встиг відскочити.

Про це пише "Сибирь.Реалии".

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Деталі

Чи брав Фролов участь у реальних боях — невідомо. Проте посмертно офіцера у Росії нагородили орденом Мужності, розповіла дружина Дениса Марина Алтаєва. Вона згадує, що чоловік був "добрим, але запальним", а контракт вирішив підписати, бо "армію любив, та й взагалі більше нічого робити не вмів".

Окупант виїхав в Україну із забайкальського міста Борзя: воно знаходиться за 70 км від кордону з Монголією та Китаєм і за 300 км від Чити. Життя 29 тисяч місцевих жителів зосереджено навколо військової частини № 06795. У січні багато військових звідти вирушили "на навчання до Білорусі", а після 24 лютого були перекинуті в Україну. Частина з них уже повернулася додому "вантажем 200" — для них на міському цвинтарі виділили окрему алею. Могили на цій алеї зовсім свіжі – Василь Лопатін, Анатолій Кустов, Сергій Царьков, Роман Єрілов та Денис Фролов. Ще одного військовослужбовця з Борзі – прапорщика Німа Ошорова було поховано 11 березня на батьківщині, в Бурятії.

"Ми вирішили ховати хлопців разом. Зараз все заспокоїться, біль трохи вщухне, я візьму у військкоматі контакти родичів загиблих хлопців, і добиватимемося, щоб на їхніх могилах встановили меморіал", – розповідає вдова Дениса Фролова Марина Алтаєва.

27 березня у Дениса Фролова мав бути ювілей – 30 років.

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"Чоловік родом з Олов'яннинського району Забайкалля, у Борзю потрапив для проходження термінової служби. Потім вирішив залишитися тут. Розповідав, що після закінчення першого контракту ненадовго пішов з армії, але потім повернувся, – згадує вдова Марина. – Яким я його пам'ятаю? Добрий, але запальний дуже. Для мене він був єдиною опорою. Я не один раз була одружена, але таких стосунків не було ні з ким. На руках носив. Допитливим був, вчився всьому сам. Він же ріс без батька і матері, його бабуся виховувала. Вона його оберігала завжди, бігла на допомогу, він такий самий виріс, прагнув усім допомагати".

Алтаєва зазначила, що чоловік вирішив підписати контракт, тому що "армію любив та й взагалі більше нічого робити не вмів".

"Він намагався вчитися в медучилищі, але не закінчив, тому що одружився вперше, дитина у нього народилася. Потрібні були гроші, Денису довелося йти заробляти в армію", — пояснює Марина.

За її словами, чоловік планував піти зі служби у лютому 2022 року і навіть ще до від'їзду до Білорусі "на навчання" написав заяву з проханням усунути його від керівництва солдатами.

"Чоловік хотів звільнитися після повернення з "білоруських навчань", – згадує Марина. – Постійно скаржився, що у Борзі бардак у частині: службовці у них захотіли – прийшли, захотіли – не прийшли. Я сама свідком була: хтось із солдатів-контрактників відпроситься додому і не повернеться до належного терміну, а ми з Денисом їздили по селах, збирали їх. При цьому їх не звільняють за недотримання контракту, бо нема кому служити".

Дружина покійного розповідає, що "як і всі" Фролов на початку 2022 року "поїхав на навчання" до Білорусі, на кордон з Україною.

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"Відправився туди 15 січня. Востаннє на зв'язок вийшов 1 березня. Вони ж в Україну вирушили з Білорусі, звідти він дзвонив мені кожен день, обов'язково ввечері, перед сном, — розповідає вдова. — Чи думав, що його відправлять на"спецоперацію"? Не знаю, але навряд чи — в розмові зі мною напередодні він запевняв, що 25 лютого вони поїдуть додому. Вони вирушили в Єйськ і чекали, що повернуться назад, в Забайкалля. Але нічого подібного не сталося".

Алтаєва розповідає, що "останніми днями, коли він мені дзвонив, серце у мене було не на місці".

"Ймовірно, він уже тоді був там (в Україні, — ред.), але мені не говорив, знав, що я людина емоційна, — каже вона. — 1 березня він подзвонив двічі, перша розмова тривала близько 40 секунд, і коли він відключався, мені здалося, що я чую автоматну чергу. Хоча він казав, що все спокійно, що вони стоять на кордоні. Передзвонив уже за кілька годин і сказав, що все в них нормально, що це мужики по танку вдарили. Загинув він за три дні – 4 березня під Києвом".

"Почався артобстріл, при перестроюванні техніки його розчавило БМП. Як мені сказали, частина хлопців побігли в одну сторону, а Денис сховався за БМП, машина рушила, а він не встиг відскочити, — розповідає Алтаєва. — Керівники частини, де служив Денис, сказали мені, що це була БМП армії "ЛНР".

Вдова каже, що їй не одразу повідомили про загибель чоловіка.

"Я дізналася, можна сказати, випадково. 9 березня зателефонував товариш по службі Дениса. Він мені представився, приніс свої співчуття і попросив приїхати для здачі крові на аналіз ДНК. Я не зрозуміла спочатку, що це прохання означає. На автоматі сказала, що у Дениса є мама, вона може здати. Але згодом до мене дійшло, що він помер, а його товариш по службі просто не знав, що мені не повідомили".

Алтаєва каже, що гроші у зв'язку зі смертю Фролова їй виплатили: "за указом президента — 5 мільйонів рублів, плюс ще страховка. Загалом покладено 12 мільйонів, які поділили на трьох: на мене, матір і доньку Дениса".

"Ще губернатор Забайкальського краю виділив 1 мільйон рублів, який теж поділили на трьох. Але як можна оцінювати життя людини грошима? Ми з ним і тут би заробили їх. Гроші – це вода, яка крізь пальці. Сьогодні є, завтра ні, а людини вже не повернеш", – каже вдова.

Крім того, військкомат обіцяв сім'ї відшкодувати вартість пам'ятника Фролову, "але не повністю".

"Я так зрозуміла, у них закладено ліміт на суму, а ми її перевищили. Військова частина має відшкодувати решту витрат: могилу, огорожу, пам'ятники, вінки", – каже Марина.

Втрати в окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);
  • танків – 1228 (+8);
  • бойових броньованих машин – 2974 (+16);
  • артилерійських систем – 577 (+22);
  • РСЗВ – 195;
  • засобів ППО – 89;
  • літаків – 200;
  • вертольотів – 165 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);
  • крилаті ракети – 97 (+2);
  • кораблі/катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2101 (+14);
  • спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27700
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 165
Гелікоптери
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артилерія 577
Артилерія
7
Засоби ППО 89
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2101
Транспорт
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