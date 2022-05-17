ВСУ накрыли оккупантов вблизи Чернобаевки

Военные уничтожили около 30 врагов

Оккупанты несут потери в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные уничтожили на юге вражеский состав горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки. "Утолено" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72, и другая бронированная техника", — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе отмечают, что проукраинское настроение на оккупированных территориях Херсона и Николаева остается высоким. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций.

"На боевых позициях вдоль линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаевской и Одесской областях. Ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залповом международными конвенциями кассетных боеприпасов, которые имеют неизбирательное действие. Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонированы, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС. В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены, в том числе и несколько соседних частных зданий", — рассказали украинские защитники.

Они добавили, что враги пытаясь попасть в мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, попадают в гражданские объекты. Вследствие чего страдают мирные жители регионов.

"И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Корабельная группировка врага из 4 ракетных кораблей и 7 десантных продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта. Подразделения ОК "Юг" совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за прошедшие сутки более 100 поражений враждебным позициям.

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Потери в оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 человек ликвидировано (+300 за сутки);

танков – 1228 (+8);

боевых бронированных машин – 2974 (+16);

артиллерийских систем – 577 (+22);

РСЗО – 195;

средств ПВО – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

крылатые ракеты – 97 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);

специальная техника – ​​42.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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