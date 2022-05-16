"Ад настоящий!" Оккупант рассказал, до чего его довела война в Украине: перехват

Захватчики мечтают вернуться домой и уволиться из армии

СБУ показала, о чем говорят российские военные по телефону / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты называют адом войну в Украине. Единственное, о чем мечтают, – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора российских захватчиков, который опубликовала СБУ.

"У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…" – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.

По его словам, личного состава осталась всего половина батальона, а машины все сгорели. Теперь в их Алтайский край будут возить много тел погибших, думает он.

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"Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!" – рассказал российский оккупант.

Потери РФ в войне

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05, по данным Генштаба, ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано;

танков – 1228 (+8) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) единицы;

артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;

РСЗО – 195 (+0) единиц;

средств ПВО – 89 (+0) единиц;

самолетов – 200 (+0) единиц;

вертолетов – 165 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11) единиц;

крылатых ракет – 97 (+2) единиц;

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистернн – 2101 (+14) единица;

специальной техники – 42 (+0) единицы.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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