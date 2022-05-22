Положили на могилку: ВСУ уничтожили две "цветочные" пушки оккупантов

На южном направлении продолжаются ожесточенные боевые действия

ВСУ уничтожили вражеские пушки "Гиацинт" и "Пион" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили две российские крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и "Пион".

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Південь".

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"Очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что огневым налетом украинских подразделений накрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

"В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику", – рассказали в ОК "Південь".

Напомним, "Пион" — 203-мм самоходная пушка большой мощности.

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"Гиацинт-Б" — 152-мм буксируемая пушка, предназначена для уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Американские аналитики прогнозируют наступление РФ в двух областях

Американский Институт изучения войны сообщил, что Россия перебрасывает силы на южное направление и готовит наступление в Запорожскую и Херсонскую области.

Целью российских войск может стать захват оставшейся северной части Херсонской области и продвижение в Запорожье. В частности, в Высокополье и Архангельское в Херсонской области прибыло пополнение личного состава и техники россиян. Там в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

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В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.