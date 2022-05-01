Под Николаевом после удара РФ взвился столб оранжевого дыма: Ким объяснил, что произошло

В Николаеве прогремел взрыв, пользователи Сети сообщали о розовом столбе дыма. Визуально он был похож на гриб.
Позже информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
В сообщении он намекнул на то, что "прилет" был по объекту с удобрениями.
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"Оккупанты против украинских удобрений", – написал Ким.
Позже он отметил, что "туча уже белая". После проверки глава области заявил, что "воздух чист".
"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", – добавил глава ОВА.
Оккупанты обстреливают Сумскую область
Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы.
"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.