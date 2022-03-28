Под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель Су-35 и задержали летчика (видео)

Задержанным оказался подполковник курского истребительного авиаполка Сергей Косик

ПВО ВСУ уничтожили новейший истребитель Су-35 ВКС РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 24 марта силы противовоздушной обороны ВСУ на Изюмском направлении Харьковской области уничтожили российский истребитель Су-35. Пилот вражеского самолета был задержан украинскими военными. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Приятно рано утром посмотреть как на поле под Изюмом горят обломки "суперсовременного" Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах", – написал Геращенко.

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Советник главы МВД также опубликовал видеоролики, на которых можно увидеть сбитый российский истребитель и допрос летчика.

Задержанным оказался подполковник курского истребительного авиаполка Сергей Косик. По его словам, первый вылет на территорию Украины был совершен 13 марта. Задача летчика была – сопровождение воинской колонны и "работа по координатам", которые он получал от старшего штурмана.

Отметим, что Су-35 является новейшим самолетом ВКС РФ. Его стоимость составляет 40-65 миллионов долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мобилизированный из "Укрпочты" капитан сбил российский самолет Су-35, который бомбил Чернигов.

Также мы информировали, что над Осокорками в Киеве сбили вражеский самолет Су-27. Пилот катапультировался и погиб.