Переговоры Украины и России пройдут 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче – турецкие СМИ

В Стамбуле уже встретили переговорщиков из РФ, украинцы прилетают вечером

Названы место и время переговоров с Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры украинской и российской делегаций 29 марта пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле — об этом сообщает CNN Turk. Предполагаемое время начала переговоров – 10:30 по местному времени.

Российская делегация прибыла на самолете Ту-204 300 с бортовым номером RSD 0888. Он около 16.00 приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Делегация, встреченная сотрудниками Генерального консульства России, проследовала в гостиницу, где должна была остановиться.

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Ожидается, что украинская делегация прибудет в Стамбул ближе к вечеру.

Переговоры Украины и России

Министры иностранных дел обеих сторон встретились в Турции 10 марта в рамках Дипломатического форума в Анталии. На встрече с участием министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны.

Последующие встречи прошли в формате видеоконференции 14 и 15 марта. Но никаких существенных результатов не было получено. Поэтому руководство Турции предложило провести новые переговоры, которые должны состояться 29 марта.

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