Оккупанты похитили сына Запорожской РГА Буряка

16-летний подросток ехал в Запорожье со знакомыми семьи и их остановили на блокпосту военные РФ

Олег Буряк заявил о похищении его сына на блокпосту. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

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"Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины", – рассказал Буряк.

По его словам, машину держали на блокпосту три часа, затем всех отпустили, кроме 16-летнего Влада. Знакомые рассказали, что они умоляли отпустить парня.

"У них (военных – Ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", – подчеркнул глава РГА.

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