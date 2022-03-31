ВСУ отбили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Так, бойцы-десантники вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края продвинулись и отбросили врага. Таким образом удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.
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"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это сверхважно. Потому что главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", – говорится в сообщении.
Ситуация в Запорожской области
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