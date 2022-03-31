ВСУ отбили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области

Украинские военные успешно пошли в контрнаступление и выгнали оккупантов

ВСУ пошли в контрнаступление. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Реклама

Так, бойцы-десантники вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края продвинулись и отбросили врага. Таким образом удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это сверхважно. Потому что главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", – говорится в сообщении.

Реклама

Ситуация в Запорожской области