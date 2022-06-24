Оккупанты похищают детей украинских военных – разведка

Коллаборанты-изменники выдают россиянам списки с данными о родственниках защитников Украины

Оккупанты берут в плен детей военных ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Базы данных украинских граждан попадают в руки оккупантов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей. В результате россияне берут в плен родственников украинских военных на временно оккупированных территориях. Это явление уже приобретает системный характер.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

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По данным разведки, на сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и пожилых людей), так и детей.

В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.

Чего хотят добиться оккупанты

В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на жизни родных.

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"Каждый из этих случаев является свидетельством ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание", – обещают в Минобороны.

Также в разведке подчеркивают, что по соображениям безопасности не называют имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников.

Оккупанты взяли в плен сына военной ВСУ

Во время оккупации Черниговской области россияне захватили сына украинской защитницы. С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика – военнослужащая-контрактница ВСУ – по безопасности отправила его к родственникам в одно из сел области. Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие для освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

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Сайт "Сегодня" писал, как удалось освободить ребенка.

Также мы сообщали, какие льготы получат дети участников боевых действий.