Оккупанты планируют подорвать боеприпасы возле Запорожской АЭС

Сегодня, 14 марта, в ближайшее время оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать там "утилизацию" боеприпасов. Взорвать их российские военные хотят прямо напротив энергоблока.
Об этом сообщает Энергоатом.
"Оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции, возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Иными словами, сумасшедшие рашисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции!!!" – говорится в сообщении.
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Захват Запорожской АЭС
- 3 марта около 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор бить по зданиям. Произошел пожар. Они били прямо по энергоблокам.
- Спасателей не допускали к тушению пожара, ситуация была критической. Через три часа после обстрела продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем были охвачены 3, 4, 5-й этажи.
- Около 6 утра спасателей все же пропустили на территорию ЗАЭС, они потушили пожар. Жертв, к счастью, нет.
- Около 8:30 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от оккупантов. Персонал станции не пострадал.
- 12 марта российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили ему, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".
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