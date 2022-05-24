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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты направили гражданские машины на мины и расстреляли выживших

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 02:57
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Захватчики продолжают совершать преступления против человечества
Оккупанты продолжают убивать людей/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты продолжают убивать людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

На юге украинские защитники обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Среди них — двое детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Враги, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 23 рашистов, нескольких единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

В ходе продвижения украинских подразделений по Николаевской области в сторону Херсонской области было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста", — сообщают в командовании.

Кроме того, отмечается, что в Черном море корабельные группировки противника продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины. Также военные напоминают:

"В Одесской области введен запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов".

Оккупанты ударили по железной дороге в Днепропетровской области

Российские оккупанты вечером 23 мая ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока непонятно", — написал он в Telegram.

В то же время он сообщил, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали.

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Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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