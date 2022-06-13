Оккупанты нанесли массированный удар по Донецку (фото, видео)

Число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения

В Донецке есть "прилеты". Фото: коллаж "Сегодня"

Жители оккупированного Донецка сообщают о 10 ударах сегодня, 13 июня. По предварительной информации, есть раненые и жертвы. В результате вражеских атак погибли женщина и ребенок.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно?

В Сети активно публикуют фото и видео последствий обстрела Майского рынка Буденновского района Донецка.

Сообщают, что на Майском рынке во время обстрела погибли женщина с ребенком. Также есть раненые. Позже число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения.

В так называемой "ДНР" утверждают, что в 12:09 было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм по Буденновскому району, а в 12:19 – 4 снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города.

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Кроме того, сегодня с утра под огнем оказался Киевский район. Сообщалось о 10 прилетах из "Града".

Также очевидцы опубликовали последствия обстрела возле больницы им. Вишневского.

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Донецк горит

В Донецке раздался мощный взрыв возле офиса Пушилина

В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

"Подробностей пока нет, но…. Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", – сказал он.

По словам Андрющенко, стоит вспомнить, как "закончили паши губаревы, захарченки и гиви с моторолами". Также он призвал коллаборантов сдаваться, пока не поздно.

"Хотя бы останетесь в живых", – отметил советник.

Ранее мы рассказывали, что временно оккупированный Донецк снова оказался под сильным обстрелом.