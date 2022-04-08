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Обстрел Одесской области: оккупанты повредили здания, есть пострадавшие

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 14:58
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В результате обстрела были повреждены 2 здания, также в области активизировались диверсанты
Военные РФ атаковали Одесскую область
Военные РФ атаковали Одесскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 7 на 8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты, в результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

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"Местные власти сейчас устанавливают подробности ракетного удара, а официальная информация будет обнародована в ближайшее время", – отметил Братчук.

Спикер ОВА заверил, что все самолеты, которые будут пролетать над территорией Украины в сторону непризнанного Приднестровья, будут уничтожены.

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Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что обстрел в Одесской области был осуществлен с территории Крыма. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты.

В результате обстрела были повреждены 2 здания, есть пострадавшие. Сейчас информация о них уточняется.

Также в Одесской области активизировались диверсанты, которые информируют врага и распространяют панические настроения. Оккупанты проводят разведку на море, блокируя украинские порты и суда в них.

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Кроме этого, на странице Андреево-Ивановской территориальной общины в Facebook сообщили, что в результате обстрела погиб мужчина.

После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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