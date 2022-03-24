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Ничего не боялась: стали известны подробности о девушке-медике, ставшей Героем посмертно

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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24 марта, 18:44
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Мы поговорили с односельчанами Катерины Ступницкой
Катерина Ступницкая
Катерина Ступницкая / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны новые подробности о военном медике, сержанте ВСУ Катерине Ступницкой, которая спасла танкистов, но спустя некоторое время сама погибла под обстрелом. Напомним, 19 марта ей присвоили Героя Украины посмертно.

"Она росла ответственной и боевой девушкой, лидером. Практически ничего не боялась. После того как закончила Дубенский медколледж, она поработала в сельской амбулатории, но потом сказала родителям, что решила отправиться на фронт. Родители плакали, отговаривали ее, но безрезультатно", — рассказала нам староста Даничевского старостинского округа (Корецкий район Ровенской области) Надежда Фищук.

По ее словам, Катерина погибла в Макарове Киевской области.

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"Незадолго до ее смерти произошла такая история. В помещении, где находился штаб, был мужчина с двумя детьми. Катерина настояла на том, чтобы он увел оттуда деток. Он послушал ее, а когда вернулся, то Кати уже не было в живых", — рассказала нам Фищук.

К этому она добавила, что Катю провожали в последний путь жители нескольких сел – несколько сотен человек. "Хоронили ее с почестями – дорогу усыпали цветами, военные несли гроб и после сделали несколько выстрелов в воздух", — добавила Фищук.

Также стало известно, что незадолго до своей смерти Катерина оказала медпомощь экипажу танка, спасая танкистов от смерти.

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