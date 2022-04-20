На Донбассе ликвидирован командир мотострелковой роты армии России

Вояка приехал из Хабаровского края

Дубинин приехал в Украину убивать, но далеко не заехал / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира оккупационных войск России, вторгшихся на территорию нашей страны. На этот раз не вернется домой с так называемой в России "спецоперации" командир роты 57-й бригады ВС РФ Дубинин.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своих страницах в соцсетях.

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"Под Северодонецком прилег отдохнуть командир мотострелковой роты 57-й бригады ВС РФ вч 46102 капитан Дубинин Д.В. Из Хабаровского края приехал. И он уже не нарушает ни законы Украины ни правила соцсетей. Он в полном порядке, это хороший российский офицер. Его семья, конечно, расстроится, ведь он не успел отправить домой ни микроволновку, ни стиральную машину, ни планшет. Подготовлен он был явно плохо: ни семечек в карманы не положил, ни пакет для себя не приготовил", – сообщил журналист.

Юрий Бутусов также опубликовал фото российского командира.

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