Массированные обстрелы Лисичанска, Северодонецка и Сумской области: главные атаки РФ за ночь (фото)

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война

Россия штурмует украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область. Также захватчики ударили по Криворожскому району и штурмуют Луганскую область. К сожалению, есть жертвы.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Днепропетровская область

Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде.

В Великой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он находится в больнице. Кроме того, в селе повреждены дома.

Сумская область

В ночь на 7 июня враг обстрелял Середину-Буда.

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Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним был открыт и артиллерийский огонь.

По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж – повреждены, появились пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

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Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.

Россия обстреливает Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Луганская область

Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре.

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать только ближе к вечеру.

Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина.

Еще утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Обстрел Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Харьковское направление

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха.

Лиманское направление

Враг нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

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