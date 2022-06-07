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Массированные обстрелы Лисичанска, Северодонецка и Сумской области: главные атаки РФ за ночь (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июня, 09:00
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Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война
Россия штурмует украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия штурмует украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область. Также захватчики ударили по Криворожскому району и штурмуют Луганскую область. К сожалению, есть жертвы.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Днепропетровская область

Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде.

В Великой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он находится в больнице. Кроме того, в селе повреждены дома.

Сумская область

В ночь на 7 июня враг обстрелял Середину-Буда.

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Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним был открыт и артиллерийский огонь.

По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж – повреждены, появились пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

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Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.

Россия обстреливает Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Луганская область

Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре.

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать только ближе к вечеру.

Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина.

Еще утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Обстрел Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Харьковское направление

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха.

Лиманское направление

Враг нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

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Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Хроника агрессии
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