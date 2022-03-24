Мась, Винницу, что не захватят? Украинку уличили в связях с боевиками "ДНР"

Гражданка Украины поддерживала вооруженную агрессию России

Украинка ждала "освобождения" Винницкой области российской армией. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Винницкой области, которая поддерживала контакты с боевиками так называемой "ДНР". Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в СБУ.

"Гражданка Украины, 1974 года рождения, ждала "освобождения" Винницкой области российской армией. Во время общения с террористами так называемых "ДНР", женщина проводила глорификацию военных России и боевиков незаконных формирований. Называла их великой и мощной армией, которая должна освободить Украину, в том числе и Винницкую область. Кроме того, по месту своей работы подозреваемая сознательно распространяла среди коллег подобные высказывания", – рассказали в спецслужбе.

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Вовремя допроса задержанная подтвердила, что поддерживала вооруженную агрессию России против Украины и поддерживала связь с участником незаконного вооруженного формирования "ДНР" с 2014 года.

В СБУ также опубликовали часть переписки женщины с боевиком, в которой она писала о необходимости захвата Россией Винницкой области.

По данному факту следователи СБУ проводят досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве задержали российского диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".

Также мы писали, что в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.