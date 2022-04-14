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Латынина: генералы "втюхали" Путину грандиозную аферу о новом оружии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 19:49
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Российский диктатор всегда очень любил всякие новые виды вооружения, считает журналистка
Юлия Латынина (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Юлия Латынина (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина рассказала, что президент РФ Владимир Путин всегда подражал фактически основателю тоталитарной диктатуры СССР Йосифу Сталину, который разбирался в вооружениях в вооружениях, в отличии от хозяина Кремля. Путина легко "загипнотизировать" рассказами про новое оружие, именно это и сделали генералы армии РФ.

Об этом Латынина сказала в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"И ему очень много рассказывали про российскую радиоэлектронную борьбу. Что дескать вот мы будем сбивать Байрактары, перехватывать их управления, глушить связь, глушить GPS и это все была одна грандиозная афера, не в том смысле что РЭП – радиоэлектронная борьба совсем не действует. В некоторых случаях она действительно действует, а в некоторых случаях она имеет место быть. Но у РЭП есть такое неприятное свойство, что она либо не действует в критических случаях, ну, например, перехватить управление Байрайктаров невозможно, аминь. Либо в случаях, когда она действует, она собственно войскам причиняет гораздо больше проблем. То есть, вот вместе с российскими частями действительно шли вот эти вот подразделения РЭПа, они действительно подавляли сотовую связь, но в переводе с хитрого-штабного на язык здравого смысла, они прежде всего подавляли сотовую связь и спутниковое ориентирование самих же российских частей. И российские части думали что они будут такие умные, что у них будут тут бумажные карты и они будут ориентироваться по бумажным картам, а "бедные" украинцы не будут знать, где они находяться", – сказала она.

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