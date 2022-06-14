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Ламбрехт рассказала, когда в Украину могут прийти немецкие гаубицы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 июня, 15:26
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Украина просит у Запада о поставках артиллерии
Западные страны пообещали Украине оружие стандарта НАТО.
Западные страны пообещали Украине оружие стандарта НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время украинские военные завершат обучение обращению с немецкими гаубицами, что "проложит путь к использованию этого оружия" в войне на Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Reuters.

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Издание отметило, что Украина просила Запад послать больше артиллерии, поскольку у страны заканчиваются боеприпасы. В свою очередь западные страны пообещали оружие стандарта НАТО, но его развертывание "требует времени".

"В ближайшее время будет завершено обучение по Panzerhaubitze 2000, чтобы его можно было использовать в бою в Украине", – сказала Ламбрехт.

Как сообщается, Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении Бундесвера и может поражать цели на расстоянии до 40 км. Германия обязалась в мае поставить Киеву семь самоходных гаубиц, а также пять таких артиллерийских систем, обещанных Нидерландами.

Оружие Украине

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украине поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последнее снабжение зенитных и противотанковых средств состоялось 25 марта. Оно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Ранее глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встречался с федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, где стороны обсудили предоставление оружия нашей стране. Среди прочего Стефанчук запросил у Германии подводные лодки.

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