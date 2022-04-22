Крушение Ан-26 в Запорожской области: один пилот погиб, два в больнице (фото, видео)

Упавший самолет был гражданским и никакого отношения к Вооруженным силам Украины не имел

Самолет Ан-26 упал сегодня, 22 апреля / Коллаж "Сегодня"

Во время крушения самолета Ан-26 в Запорожской области на борту находились три пилота. Один из них умер, а два находятся в больнице.

Об этом сообщает спикер ЗОВ Иван Арефьев.

Реклама

Последствие крушения самолета Ан-26 в Запорожской области. Фото: Запорожской ОВА

Сейчас на месте работает областная прокуратура, а также спасатели и ВСУ. Известно, что самолет летел на сверхнизкой высоте и задел высоковольтную линию электропередач.

Последствие крушения самолета Ан-26 в Запорожской области. Фото: Запорожской ОВА

Реклама

Последствие крушения самолета Ан-26 в Запорожской области. Фото: Запорожской ОВА

Падение самолета Ан-26

Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Реклама

В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший Ан-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее мы писали: