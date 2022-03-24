Командира и 11 бойцов краснодарского ОМОНа уволили за отказ воевать в Украине

Правоохранители отказались выполнять приказ, посчитав его незаконным

Омоновцы Краснодара отказались воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Краснодаре уволили командира взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" местного управления Росгвардии РФ Фарида Читава и 11 его бойцов из-за отказа отправиться в Украину. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 24 марта.

По словам Чикова, с 6 февраля омоновцы находились в Крыму на учениях "Заслон-2022", 25 февраля они получили приказ пересечь границу России и следовать на территорию Украины. Росгвардейцы отказались, посчитав приказ незаконным.

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"Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал", – рассказал глава "Агоры".

После отказа правоохранителей вернули в Краснодар, провели в их отношении служебную проверку и уволили. Омоновцы посчитали увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что около 600 российских морпехов отказались воевать против Украины.

Также мы информировали, что Россия отправляет в Украину не умеющих воевать солдат-срочников.