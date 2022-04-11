Ким о россиянах: "Приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал х*р не стоит – служил в Конотопе"

Военные РФ под любым предлогом пытаются избежать отправки на войну в Украину

Виталий Ким объяснил, почему россияне боятся ехать в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают обстреливать ракетами территорию Николаевской области. В то же время новые военные из России боятся ехать воевать в Украину – они начинают понимать, что здесь их ждет смерть.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении 11 апреля.

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О ситуации в области

Ким подтвердил, что ночью Россия снова ударила ракетами по Николаевской области.

"Скрывать не буду – это ракеты. Это русские оккупанты напали на предприятие скотара на территории нашей области. Там два ангара пустых. И охранник пострадал от разбитого стекла", - рассказал глава ОВА.

Россияне боятся воевать в Украине

Ким заявил, что военные из РФ массово отказываются ехать в Украину под любимы предлогами. Особенно это касается регионов, где есть интернет.

"Их не пугает даже тюрьма. Все равно хотят остаться жить. Даже отказывается центральная Московия, центральная Россия. У них есть интернет и даже в их тупых головах понятно, что ходит такая история: приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал с тремя – служил в Чернобыле, приехал х*р не стоит – служил в Конотопе", – рассказал глава Николаевской области.

По его словам, в Украину едут те, где нет интернета – Якутия, Мурманск.

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"Оттуда, из дальней России. Им наобещали квартир, что они будут героями. Пока доедут – им расскажут, что здесь происходит. Также готовится путч в России, все идет по плану. Так и живем, готовимся к рабочей неделе", – сказал Ким.

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